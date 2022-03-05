شاهد: تفجير صخرة ضخمة عرقلت حركة المرور في الطريق السريع بولاية كاليفورنيا

قامت فرق الإطفاء بتفجير صخرة ضخمة لإعادة فتح الطريق السريع 50 في ولاية كاليفورنيا بالقرب من بحيرة تاهو، يوم الجمعة.

وكانت الصخرة قد وقعت على الطريق السريع 50 مساء الخميس مسببة عرقلة كبيرة في حركة المرور لعدة ساعات.

وتُظهر اللقطات المصورة، سحابة من الغبار والدخان إثر تفجير الصخرة بهدف تقسيمها إلى أجزاء أصغر لتتمكن الجرافات والحفارات من إزالتها عن الطريق. وتمكنت فرق الإطفاء افتتاح الطريق السريع50 والذي يربط الغابات الجبلية وأماكن التزلج مساء الجمعة وفقا لوزارة النقل في كاليفورنيا.

ويمتد الطريق السريع 50 من الغرب إلى الشرق على مسافة خمسة آلاف كيلومتر تقريباً ويمر بأنحاء واسعة من الولايات المتحدة، رابطاً مدينة ويست ساكرامنتو في كاليفورنيا بأوشن سيتي في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.