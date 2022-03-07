الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري في تنظيم القاعدة في مالي

أعلن الجيش الفرنسي الإثنين أن قوّته المناهضة للجهاديين في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو "قيادي بارز" في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم أبو عمّار الجزائري، ليلة الـ 25 إلى26 شباط/فبراير الماضي في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

والإثنين، قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي بالقرب من منطقة موبتي (وسط)، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة.

وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".