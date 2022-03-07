شاهد: القوات الأوكرانية تسقط مقاتلة روسية فوق خاركيف

أسقطت القوات الأوكرانية مقاتلة روسية من نوع سوخوي (سو-25) في مدينة خاركيف، وفق المحافظ الإقليمي للمدينة أوليغ سينغوبوف.

وأظهرت لقطات مصورة مشاهد لجنود أوكرانيين وهم يهتفون، عندما استهدف صاروخ أرض-جو المقاتلة الروسية في سماء خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية.

وأظهر الفيديو الطائرة لحظة قصفها بواسطة صاروخين أرض-جو (سام)، وهي تبدو مثل كرة نارية ملتهبة تتهاوى نحو الأرض لتصطدم بها وتنفجر مرة أخرى.

يواصل الجيش الروسي الإثنين هجومه الشامل في أوكرانيا حيث يقصف خاركيف ثاني مدن البلاد ويحاول تطويق العاصمة كييف، في وقت من المقرر أن تعقد خلال ساعات جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل بنجاحها ضئيل. واستهدف قصف جوي مكثف مساء الأحد مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، مستهدفا خصوصا مجمعا رياضيا تابعا لجامعة محلية ومبانيَ مدنية.

ووفقا لهيئة أركان الجيش الأوكراني، تركز القوات الروسية جهودها على خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) و"تحشد مواردها لشن هجوم" على كييف.

ودارت معارك عنيفة طوال يوم الأحد في ضواحي العاصمة وفقا للإدارة الإقليمية الأوكرانية ولا سيما حول الطريق المؤدي إلى جيتومير (150 كيلومترا غرب كييف) وكذلك في تشيرنيغيف (150 كيلومتر شمال العاصمة). كذلك واصل الجيش الروسي حصاره لمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد حيث فشلت الأحد محاولة ثانية للقيام بعملية إجلاء إنساني. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالاستعداد لقصف مدينة أوديسا على البحر الأسود.

في العاصمة، يقف الجيش على أهبة الاستعداد لتدمير الجسر الأخير الذي يربط المدينة ببقية المناطق غربا لوقف تقدم الدبابات الروسية.