تعثّر إجلاء المدنيين من ماريوبول وزيلينسكي يحذّر من استهداف وشيك لأوديسا

تعثّرت مجددا الأحد عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية، وبينما شدد الجيش الروسي الطوق على العاصمة كييف، تتخوّف أوكرانيا من استهداف وشيك لمدينة أوديسا الساحلية رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا الاثنين، وفقا لعضو الوفد الأوكراني الى المحادثات ديفيد أراخاميا الذي لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم تؤد الجلستان السابقتان على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ثم على الحدود البولندية البيلاروسية، إلى وقف القتال، لكن الطرفين اتفقا على إقامة "ممرات إنسانية".

وففي اليوم الحادي عشر من الحرب، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الفارّين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1,5 مليون، ما يخلق "أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير تفيد بانقطاع التواصل مع أكبر منشأة نووية في أوروبا بعدما سيطرت عليها القوات الروسية في إطار غزوها لأوكرانيا.

وحذّرت روسيا الأحد البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي سرعان ما "رفضت" اي تهديد بحقها.

إنترفاكس : روسيا تفتح ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف الساعة 1000 بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

الصين تجلي "معظم" مواطنيها من أوكرانيا

أجلت الصين "معظم" مواطنيها الذين حوصروا في اوكرانيا من جراء الغزو الروسي، على ما أعلنت الاثنين سفارتها في كييف.

قبل الغزو، تجاهلت بكين تحذيرات أجهزة المخابرات الأميركية من أن هناك هجوما روسيا وشيكا لأوكرانيا، تاركة بذلك نحو ستة آلاف من مواطنيها تحت التهديد.

وبسبب التدهور السريع للوضع، تخلت البعثة الدبلوماسية الصينية عن عملية إجلائهم جوا مباشرة من أوكرانيا، واختارت نقلهم برًا إلى بلد ثالث.

أونصة الذهب تتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من حرب أوكرانيا

ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار في التعاملات الآسيوية صباح الاثنين مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ ايلول/سبتمبر 2020.