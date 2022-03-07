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أوكرانيا

شاهد: الجيش الروسي يستولي على قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خيرسون

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بقلم:  يورونيوز
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قاعدة عسكرية أوكرانية.
قاعدة عسكرية أوكرانية.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قالت موسكو الإثنين إن قواتها العسكرية استولت على قاعدة عسكرية أوكرانية تقع في منطقة خيرسون. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استطاعت السيطرة على القاعدة العسكرية الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك في منطقة خيرسون.

ونشرت الوزارة شريط فيديو وصفته بأنه يظهر معدات عسكرية وأسلحة وذخائر أوكرانية في القاعدة بعد أن تركتها القوات الأوكرانية "على عجل".

بدأت روسيا ما وصفه الكرملين بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير- شباط الماضي.

المصادر الإضافية • الوكالات