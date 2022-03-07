شاهد: وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لتقدم وحدة دبابات نحو منطقة كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين شريط فيدية يظهر ما وصفته بتقدم وحدة دبابات روسية في منطقة كييف خلال العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو للسيطرة على العاصمة الاوكرانية كييف.

وكانت الجيش الروسي قد أعلن الإثنين عن فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تعلن القوات الروسية لغرض إنساني" الامتناع عن إطلاق النار محليا "اعتبارا من الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من آذار/مارس وفتح ممرات إنسانية".

ومع إطلاق الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تعهد بوتين بـ "تحييد" أوكرانيا "إما من خلال المفاوضات أو من خلال الحرب". ولا تزال التوقعات منخفضة لجولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية المقرر عقدها الإثنين.

ورفض حلفاء الناتو حتى الآن دعوات أوكرانيا لفرض منطقة حظر طيران، حيث قال أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو، الأحد إن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة" ضد روسيا المسلحة نوويًا. من جهته، هدد بوتين "بعواقب وخيمة وكارثية ليس فقط لأوروبا ولكن أيضًا على العالم بأسره" إذا تم فرض منطقة حظر طيران.