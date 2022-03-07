خرج مئات الأشخاص يوم الأحد 6 مارس/آذار في مظاهرة بمدينة ألماني، كبرى مدن كازاخستان، مرددين هتافات مناهضة للحرب وداعمة لأوكرانيا.
ومنذ اليوم الأول للغزو الروسي، خرجت مظاهرات ضد العملية العسكرية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا، في مختلف أنحاء العالم، ورفعت فيها لافتات عدة أبرزها "أوقفوا بوتين"، و"أوقفوا الحرب".
وفي روسيا، اعتقل أكثر من 4000 شخص في خمسين مدينة روسية، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الجارتين.
No Comment المزيد من
شاهد: بحضور رئيس بلدية كييف.. جنديان أوكرانيان يتزوجان عند نقطة تفتيش في ضواحي العاصمة الأوكرانية
شاهد: هربا من عمليات القصف الروسي.. آلاف السكان يفرون من غرب العاصمة كييف
شاهد: موسيقي إيطالي يرحب باللاجئين عند معبر ميديكا الحدودي بطريقته الخاصة
شاهد: غارة روسية تتسبب في دمار واسع النطاق بقرية بالقرب من كييف
شاهد: أكثر من ألف شخص يعبرون الحدود يوميا إلى رومانيا
شاهد: مظاهرات جديدة في عدة مدن أوروبية تطالب بإرساء السلام في أوكرانيا
شاهد: متطوعون يهيئون الملاجئ للفارّين من القصف الروسي للمناطق المأهولة
شاهد: الحب أقوى من الحرب.. أوكرانيان يتزوجان رغم المعارك الطاحنة في كييف
شاهد: فتاة تطفئ شمعة عيد ميلادها السابع في مخيم للنازحين على الحدود الأوكرانية
شاهد: بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي.. نزوح حوالي مليون أوكراني إلى الدول المجاورة
شاهد: فيديو لتقدم الجيش الروسي في كييف من وزارة الدفاع الروسية
شاهد: النيران تلتهم مبنىً ضخماً وسط العاصمة الأوكرانية جراء قصف روسي
شاهد: من ميونخ إلى برشلونة.. الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا
شاهد: الشرطة الروسية تعتقل عشرات المتظاهرين شاركوا في تجمعات رافضة لغزو أوكرانيا
شاهد: اعتقال العشرات في روسيا خلال مظاهرات مناهضة لغزو أوكرانيا