خرج مئات الأشخاص يوم الأحد 6 مارس/آذار في مظاهرة بمدينة ألماني، كبرى مدن كازاخستان، مرددين هتافات مناهضة للحرب وداعمة لأوكرانيا.

ومنذ اليوم الأول للغزو الروسي، خرجت مظاهرات ضد العملية العسكرية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا، في مختلف أنحاء العالم، ورفعت فيها لافتات عدة أبرزها "أوقفوا بوتين"، و"أوقفوا الحرب".

وفي روسيا، اعتقل أكثر من 4000 شخص في خمسين مدينة روسية، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الجارتين.