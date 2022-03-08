الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يُعلّق اتفاقية البث مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا

علّق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء اتفاقية البث مع روسيا إثر غزوها لأوكرانيا مع مفعول فوري ما يعني بأن المباريات الأربع المقررة الخميس لن تبث في روسيا، وذلك على إثر اجتماع الأندية الـ20 في لندن.

وجاء في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي "قرر الدوري الإنجليزي وجميع أنديته اليوم بالإجماع تعليق اتفاقيتنا مع الناقل الروسي رامبلر (أوكو سبورت) بمفعول فوري، والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه إسترليني لمساندة الشعب الأوكراني".

وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوره وقف اتفاقيته مع روسيا ما يعني بأن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لن تبث أيضاً في روسيا.

وكانت جميع أندية الدوري الإنجليزي أظهرت تضامنها مع أوكرانيا في نهاية الأسبوع من خلال ارتداء جميع قادتها شارات خاصة بالألوان الأوكرانية خلال المباريات.

وأثنى وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون على خطوة الدوري الإنجليزي واصفاً اياها بـ "القرار الصائب جداً" وأضاف في بيان "ندعم تماماً قرار الدوري الإنجليزي القاضي بوقف بث المباريات في روسيا رداً على غزو بوتين البربري والذي لا معنى له على أوكرانيا".