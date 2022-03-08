رئيس وزراء باكستان للغرب: "ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم..نفعل أي شيء تقولونه؟"

هاجم رئيس الوزراء باكستان عمران خان يوم الأحد الماضي السفراء الغربيين في إسلام أباد، الذين حثوا باكستان الأسبوع الماضي على إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا وسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن باكستان "عبد" لهم.

ونشر رؤساء 22 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مشتركة في الأول من مارس آذار حثت باكستان على دعم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العدوان الروسي على أوكرانيا.

وكان نشر تلك الرسالة خطوة علانية نادرة. وقال خان أمام تجمع سياسي "ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم..نفعل أي شيء تقولونه؟". وامتنعت باكستان، الحليف التقليدي للغرب، عن التصويت مع توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة توبيخا بأغلبية ساحقة لروسيا لغزوها أوكرانيا.

وقال خان: "أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟" مشيرا إلى أن خصم باكستان اللدود امتنع أيضا عن التصويت.

وقال خان أيضا إن الدول الأوروبية لم تنتقد الهند على أفعالها في كشمير التي خاضت بسببها باكستان والهند حربين، وقال إن باكستان عانت بسبب دعمها لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وبدلا من شكرها واجهت انتقادات.

وتركزت الأضواء على خان وحكومته بعد قيامه بزيارة لموسكو في أواخر فبراير شباط، أثناء تزايد المخاوف من حدوث غزو والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس الروسي أوامر لقواته بدخول أوكرانيا.

وقال خان: "نحن أصدقاء لروسيا كما أننا أصدقاء لأمريكا، ونحن أصدقاء للصين وأوروبا ولسنا في أي معسكر"، وأضاف قائلا إن باكستان ستظل "محايدة" وستعمل مع الذين يحاولون إنهاء الحرب في أوكرانيا.