حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد تتجاوز عتبة 6 ملايين

لقي أكثر من ستة ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء، بحسب آخر البيانات الرسمية التي صدرت الثلاثاء. وأحصت الأرقام الرسمية 6,001,585 وفاة بالفيروس حتى الساعة 09:00 ت غ.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.

وانخفض معدل الوفيات اليومية على مستوى العالم في الأيام السبعة الماضية إلى 7170 وفاة، بتراجع بنسبة 18 بالمئة خلال أسبوع، مواصلا نهجا بدأه منذ ذروة موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون في منتصف شباط/فبراير رغم تخفيف العديد من الدول تدابير الحد من الفيروس.

سجلت الولايات 960,311 وفاة بفيروس كورونا المستجد، هي أعلى حصيلة في العالم تليها البرازيل (652,341) والهند (515,102).

وفيما يسعى جزء كبير من العالم للتعايش مع المرض لا تزال الصين ملتزمة القضاء عليه وطلبت من هونغ كونغ تطبيق سياسة "صفر كوفيد" على غرارها.

أطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل تقضي بإجراء فحوص لجميع سكانها البالغ عددهم 7,4 مليون نسمة وبناء مخيمات عزل. وارتفع عدد الاصابات الأسبوعية في المدينة بمقدار الضعف خلال أسبوع مسجلا 290,987 حالة إصابة فيما ازدادت أعداد الوفيات بأكثر من ثلاث مرات مسجلة 1543 وفاة.

تستند هذه البيانات إلى أعداد الوفيات بكوفيد الصادرة عن سلطات الصحة الوطنية. وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بمرتين أو ثلاث مرات.