الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر الأحداث والتطورات في اليوم الخامس عشر

الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر الأحداث والتطورات في اليوم الخامس عشرمحادثة
تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الخامس عشر اليوم الخميس على وقع تنديد ددولي كبير جراء قصف جوي روسي لمستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة، القصف أثار غضب كييف والغرب، واتهم الرئيس زيلينسكي موسكو بارتكاب جرائم حرب، وبينما تتعالى أصوات المدافع ورشقات الرصاص في سماء أوكرانيا وصل وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا الخميس الى مدينة أنطاليا التركية لإجراء مباحثات علها تحمل خبرا يوقف القتال وموجة النزوح غربا والتي تجاوزت مليوني أوكراني منذ بدء الغزو قبل إسبوعين.
ثلاثة قتلى بينهم فتاة صغيرة في القصف الروسي لمستشفى الأطفال بماريوبولقتل ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة في القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول في شرق أوكرانيا الأربعاء، كما أعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية الخموكتبت البلدية على تلغرام "قتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة". وأفادت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات في اليوم السابق عن إصابة 17 شخصا بجروح.
رياضيون من أوكرانيا يوجهون نداء من أجل السلام في ألعاب بكين الشتوية
وجه رياضيون ومسؤولون من أوكرانيا نداء من أجل السلام في دورة ألعاب بكين الأولمبية الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الخميس ورفعوا لافتة ووقفوا دقيقة صمت ودعوا إلى إنهاء الحرب التي أثارها الغزو الروسي لبلادهم.
وبقيادة رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية فاليري سوشكيفيتش، حمل الوفد المكون من 20 فردا رسالة "السلام للجميع".
وقال سوشكيفيتش "وقفتنا اليوم من أجل آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال وغيرهم من ذوي الإعاقة، في أوكرانيا.
"من أجل الحضارة والإنسانية أوقفوا هذه الحرب. الناس والنساء والأطفال يستحقون الحياة وليس الموت".
وقال المدرب أندريه نيسترينكو إن العديد من المدن دمرت وأضاف أن سبعة من أعضاء الفريق ينتمون إلى خاركيف التي تحاصرها القوات الروسية.
وتابع "لقد قصف الروس العديد من المستشفيات والمدارس ... نحن بحاجة إلى دعمكم اليوم وليس غدا. من يهاجم المناطق السكنية ليس بشرا"
وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" وتنفي إطلاق النار على المدنيين.
وتألقت أوكرانيا في دورة الألعاب البارالمبية حيث حصلت على ست ميداليات ذهبية لتحتل المركز الثالث في الترتيب خلف الصين صاحبة الضيافة وكندا.
ولم يتم السماح بمشاركة فرق من روسيا وروسيا البيضاء التي كانت منطقة انطلاق رئيسية للقوات الروسية.
مصدر: الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط
قال مصدر إماراتي مطلع لرويترز يوم الخميس إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف أوبك+ وأن وزارة الطاقة وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.
وكان سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة قال في بيان إن السفارة نشرت على تويتر أن أبوظبي تفضل زيادة إنتاج النفط وستحث أوبك على بحث رفع الإنتاج.
لكن سهيل المزروعي وزير الطاقة قال في بيان لاحق إن بلاده تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ للسوق.
وقاوم المجموعة حتى الآن دعوات من الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الانتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل.
وبعد تصريحات العتيبة تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 قبل عامين تقريبا.
أمريكا تغلق الباب أمام تزويد أوكرانيا بطائرات قتالية بسبب "مخاطر كبيرة"
أغلقت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الباب أمام إمداد أوكرانيا بطائرات قتالية، قائلة إن تقديرات المخابرات تشير إلى أنها ستكون خطوة "ذات مخاطر كبيرة"، والتي يمكن أن تزيد مخاطر التصعيد الروسي مع حلف شمال الأطلسي.
وفاجأت بولندا، العضو في حلف الأطلسي، واشنطن يوم الثلاثاء بعرض علني لنقل مقاتلات ميج-29 روسية الصنع إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا كسبيل لدعم القوات الجوية الأوكرانية. وتناشد أوكرانيا الغرب مدها بطائرات مقاتلة.
وفسر جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القرار الأمريكي، قائلا إن نقل المقاتلات لن يحدث تغيرا يذكر لصالح أوكرانيا مقارنة بالقدرات الروسية، وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم مد كييف بأنواع أخرى من الأسلحة.
وقال "خلصت المخابرات إلى أن نقل مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا قد يُفهم خطأ على أنه تصعيد، وقد يؤدي إلى رد فعل روسي كبير ربما يزيد احتمالات تصعيد عسكري مع حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "لذلك خلصنا أيضا إلى أن نقل مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا سيكون مخاطرة كبيرة".
روسيا تقول إن المزاعم بأنها قصفت مستشفى للأطفال "أخبار كاذبة"
قالت روسيا يوم الخميس إن مزاعم أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول "أخبار كاذبة" لأن المبنى كان مستشفى سابق للولادة تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة.
وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر يقول "هكذا تولد الأنباء الكاذبة".
وقال بوليانسكي إن روسيا حذرت يوم السابع من مارس آذار من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال يوم الأربعاء.
أمريكا تسرع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا
قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأمريكيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.
ويجمع الأمريكيون أسلحة لأوكرانيا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية الغازية وتعهد بتسليحهم.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها فرضت قيودا على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة العدوان العسكري" وإنه يجب على الأمريكيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.
وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".
وتبرع الأمريكيون بآلاف الدروع الواقية للبدن وملايين الأعيرة النارية استجابة لمناشدات أوكرانيا.
ويجب على المتبرعين بالمعدات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية اجتياز اشتراطات ترخيص التصدير الأمريكية فيما يتعلق بعناصر مثل السترات الواقية من الرصاص من الدرجة العسكرية.
وقال أمريكيان يشحنان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنهما لاحظا سرعة صدور الموافقات على تراخيص التصدير.
البنك الدولي يحذر من احتجاجات وأحداث شغب بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا
قالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.
وتستضيف ألمانيا اجتماعا عبر الإنترنت لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يوم الجمعة لمناقشة تداعيات الغزو وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.
وذكرت راينهارت في مقابلة مع رويترز "ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، على وجه التحديد" والتي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت "من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءا من قصة الربيع العربي"، مشيرة إلى أن الانقلابات الناجحة والفاشلة زادت في العامين الماضيين.
وبدأت احتجاجات الربيع العربي في 2010 في تونس ثم امتدت إلى خمسة بلدان أخرى هي ليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين.
ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وذكر البنك الدولي الشهر الماضي بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن أسعار السلع الزراعية زادت بالفعل 35 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب نظرا لأن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس.
وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يجتمعان للمرة الأولى منذ الغزو
يلتقي وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس في تركيا، في أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ أن غزت موسكو جارتها، وتأمل أنقرة في أن تشكل المحادثات نقطة تحول في الصراع.
وهون وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من شأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو نتائج أخرى خلال الاجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا.
وعرضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا الوساطة بين الجانبين، وسوف تستضيف وزيري الخارجية بعد أسابيع من محاولات الوساطة من جانب قوى عالمية.
وحث كوليبا نظيره الروسي على التعامل مع المحادثات "بحسن نية، وليس من منظور دعائي".
وقال في بيان مصور يوم الأربعاء "سأقول صراحة إن توقعاتي للمحادثات ضعيفة جدا.
"نحن مهتمون بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتحرير أراضينا، والنقطة الثالثة حل جميع القضايا الإنسانية".
وقالت موسكو إنها مستعدة للمحادثات مع أوكرانيا، لكن يجب تلبية جميع مطالب روسيا لإنهاء الهجوم، والتي تشمل أن تتبنى كييف الحياد وتتخلى عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وعقدت وفود من البلدين ثلاث جولات من المحادثات في السابق، اثنتان في روسيا البيضاء وواحدة في أوكرانيا. وبرغم بعض المؤشرات الإيجابية بخصوص الترتيبات الإنسانية، لم يكن لتلك المحادثات تأثير يذكر.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كلا من لافروف وكوليبا طلبا حضوره المحادثات يوم الخميس مضيفا أنه يأمل في أن يكون الاجتماع "نقطة تحول".