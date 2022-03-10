الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر الأحداث والتطورات في اليوم الخامس عشر

وجه رياضيون ومسؤولون من أوكرانيا نداء من أجل السلام في دورة ألعاب بكين الأولمبية الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الخميس ورفعوا لافتة ووقفوا دقيقة صمت ودعوا إلى إنهاء الحرب التي أثارها الغزو الروسي لبلادهم.

وبقيادة رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية فاليري سوشكيفيتش، حمل الوفد المكون من 20 فردا رسالة "السلام للجميع".

وقال سوشكيفيتش "وقفتنا اليوم من أجل آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال وغيرهم من ذوي الإعاقة، في أوكرانيا.

"من أجل الحضارة والإنسانية أوقفوا هذه الحرب. الناس والنساء والأطفال يستحقون الحياة وليس الموت".

وقال المدرب أندريه نيسترينكو إن العديد من المدن دمرت وأضاف أن سبعة من أعضاء الفريق ينتمون إلى خاركيف التي تحاصرها القوات الروسية.

وتابع "لقد قصف الروس العديد من المستشفيات والمدارس ... نحن بحاجة إلى دعمكم اليوم وليس غدا. من يهاجم المناطق السكنية ليس بشرا"

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" وتنفي إطلاق النار على المدنيين.

وتألقت أوكرانيا في دورة الألعاب البارالمبية حيث حصلت على ست ميداليات ذهبية لتحتل المركز الثالث في الترتيب خلف الصين صاحبة الضيافة وكندا.

ولم يتم السماح بمشاركة فرق من روسيا وروسيا البيضاء التي كانت منطقة انطلاق رئيسية للقوات الروسية.