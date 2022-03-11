شاهد: الشرطة الكرواتية تبحث عن مسيّرة روسية الصنع تحطمت في زغرب

تحطمت طائرة مسيرة عسكرية روسية الصنع في العاصمة الكرواتية زغرب وألحقت أضراراً بعدة مركبات، حسبما أفاد مسؤولون الجمعة.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن "طائرة مسيرة عسكرية من صنع روسي، وفقا لمعلوماتنا، تحطمت" في وقت متأخر من يوم الخميس". وأضاف بلينكوفيتش الذي تحدث للصحفيين الكروات في فرساي حيث يحضر قمة الاتحاد الأوروبي "في هذه اللحظة لا نعرف بالضبط ما إذا كانت مملوكة للجيش الروسي أو الأوكراني".

وتابع رئيس الوزراء أن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي لكرواتيا من المجر. وأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أبلغه بأن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي المجري من رومانيا.

والدول الثلاث أعضاء في حلف الناتو الذي يشهد توترات كبيرة مع روسيا التي قامت بغزو جارتها أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق الجمعة عن خبراء طيران عسكري قولهم إن الدورن قد يكون طائرة استطلاع مسيرة من طراز Tu-141 تعود إلى الحقبة السوفيتية تستخدمها أوكرانيا.

ولفت بلينكوفيتش إلى أن سبب الحادث لم يتحدد بعد لكنه قال إن الطائرة بدون طيار حلقت فوق كرواتيا لبضع دقائق قبل تحطمها.

واتصلت زغرب بكييف للاستفسار عما إذا كان لديها أي معلومات عن الطائرة بدون طيار التي تحطمت في حوالي الساعة 11:00 مساءً (2200 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.

من جهته وصف وزير الدفاع الكرواتي، الأدميرال روبرت هانج الحادث بأنه "خطير للغاية" وقال إن زغرب تناقش الحادث مع الناتو. وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت سابق الجمعة إن عدة سيارات كانت متوقفة تضررت لكن لم يسجل إصابات بشرية.

وأضافت أن الشرطة سارعت إلى مكان الحادث بعد أن أبلغ السكان عن "سماع انفجار وسقوط جسم من السماء". وتابعت أنه تم العثور في حديقة قريبة من بحيرة جارون، على بعد ستة كيلومترات من وسط المدينة على حفرة ومظلتين في مكان قريب.

وبعد وصولها إلى موقع الحادث، أغلقت الشرطة المكان الواقع بالقرب من سكن الطلاب، وأوقفت مؤقتًا وسائل النقل العام في المنطقة.