شاهد: إيطاليا تصادر يختاً فاخراً سعره 530 مليون يورو لملياردير روسي

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يوم السبت إن الشرطة صادرت يختاً فاخراً للملياردير الروسي أندري إيغوريفيتش ميلنيتشنكو وذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الحكومة إنه تم احتجاز اليخت البالغ طوله 143 متراً وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) في ميناء ترييستي بشمال إيطاليا. وأضافت الحكومة أن هذا يعد أكبر يخت شراعي في العالم.

ويملك ميلنيتشنكو مجموعة يوروتشيم المنتجة للأسمدة وشركة سويك للفحم.

وصادرت الشرطة الإيطالية الأسبوع الماضي فيلات ويخوتاً قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) من خمس شخصيات روسية بارزة بعد إدراجها على قائمة العقوبات.

وتمثل عمليات الشرطة جزءاً من حملة منسقة من قبل الدول الغربية لمعاقبة الأثرياء الروس المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين.