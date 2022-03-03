فيديو: مرارة العقوبات تجبر بعض الأوليغارش الروس على إطلاق مواقف مناهضة للغزو الروسي على أوكرانيا

"ننضم إلى حلفائنا الأوروبيين للعثور على يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة والاستيلاء عليها، نحن قادمون لملاحقة مكاسبكم السيئة"، هذه الكلمات التي خرجت يوم الثلاثاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، إضافة إلى العقوبات المشددة التي فرضتها الدول الغربية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، واستهدفت المسؤولين الروس والنخبة الموالية للحكومة والمقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضعت الأوليغارشية الروس أمام خيارات صعبة للغاية.

وعلى الرغم من أن مواقف هؤلاء (الأوليغارشية الروس) الذين يعرفون بـ "اصدقاء بوتين" لن تغير الواقع الحالي ولن توقف الحرب إلا أنها بدأت تخرج علانية، ولم تلتزم بالحياد.

وبحسب محللين، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث صدمة في المجتمع العالمي للأثرياء الروس، الذين يواجهون عقوبات تهدد قصورهم الفخمة في لندن ويخوتهم إضافة إلى مقاعد ذويهم في المدارس الأوروبية الخاصة ، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى إطلاق مواقف تناهض الحرب الاوكرانية، وتطالب الكرملين بإيقافها.

رومان أبراموفيتش

أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن قراره تسليم إدارة النادي لمؤسسة النادي الخيرية، في خطوة تشير إلى خشية ابن الخامسة والخمسين من تجميد أصوله في بريطانيا، بعد فرض الحكومة عقوبات على "قائمة مستهدفين" من أصحاب الثروات.

كان أبراموفيتش أحد رجال الأعمال العاملين في الظل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينيات، واستولوا على الأصول المربحة للدولة السوفياتية بأسعار زهيدة.

رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش أ ب

يفغيني ليبيديف

ويوم الإثنين، نشرت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" اللندنية، في صفحتها الأولى مقالا صادر عن مالكها الروسي الأصل يفغيني ليبيديف، وهو نجل المصرفي والضابط السابق في المخابرات السوفيتية، ألكسندر ليبيديف، بعنوان "الرئيس بوتين، أرجوك أوقف هذه الحرب"، وأرفق المقال بصورة فتاة أوكرانية شابة قتلت جراء القصف.

وكان رجل الأعمال البريطاني الروسي يفغيني ليبيديف، وهو شخصية مقربة من كبار السياسيين البريطانيين، وتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس اللوردات، قد امتنع في وقت سابق عن انتقاد بوتين.

رجل الأعمال البريطاني الروسي يفغيني ليبيديف أ ف ب

واعتبرت إليزابيث شيمبفوسل، مؤلفة كتاب "الروس الأغنياء"، أن "هذه الأصوات تخرج حذرة للغاية، لكنك تجد أنهم يفكرون بالفعل في المستقبل ويحاولون إنقاذ كل ما بوسعهم".

ميخائيل فريدمان

وقال الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، الذي يعد من المقربين للكرملين، في رسالة لموظفيه "يجب أن يتوقف شلال الدماء".

وقال فريدمان المولود في أوكرانيا، ويمتلك إلى جانب شركاء آخرين، مجموعة ألفا غروب التي تضم أكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، إن "والداي أوكرانيا الجنسية ويعيشان في ليفيف، وهي مدينتي المفضلة"، وتابع "لكنني أمضيت وقتا طويلا من حياتي كمواطن روسي، أبني وأطور الأعمال، لدي ارتباط عاطفي بالشعبين الأوكراني والروسي وأرى أن الصراع الحالي هم مأساة للشعبين".

الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان أ ب

أوليغ ديريباسكا

وعبر قناته على تليغرام، كتب الملياردير أوليغ ديريباسكا، وهو قطب صناعة الألمنيوم أن "السلام مهم جدا ويجب أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا أ ب

وتشير الأوليغارشية غالبا، إلى شخص ثري للغاية، ربح أمواله من خلال القيام بعمليات مشبوهة مع الدولة. وفي روسيا أطلقت هذه التسمية على مجموعة من الأثرياء برزوا في العام 1991 غداة سقوط الاتحاد السوفيتي.

إيغور سيتشين

وأعلنت الحكومة الفرنسية الخميس مصادرة يخت تابع لشركة مرتبطة بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية، في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان، أن "الجمارك الفرنسية صادرت اليخت "أموري فيرو" في سيوتا كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا". وأوضحت أن هذا اليخت "تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهما رئيسيا فيها".

ووقعت المصادرة التي نفذها عناصر في الجمارك، ليل الأربعاء الخميس في حوض بناء السفن في لا سيوتا (بوش دو رون) بعد ساعات من عمليات التفتيش.

رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية إيغور سيتشين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أ ب

وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس، أنها ستفرض عقوبات جديدة على اوليغارش روس في إطار الرد الغربي على غزو موسكو لأوكرانيا وتشمل حظر دخول الولايات المتحدة على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وسبق لواشنطن أن فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على رجال أعمال روس ومقربين من الكرملين وصولا إلى الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا مجمدة أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة. وأدرج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الاثنين أسماء جديدة من الأوليغارش على قائمته الخاصة. وستسمح العقوبات الأميركية الجديدة المتوقعة الخميس باعتماد القائمة الأوروبية نفسها مع إضافة منع دخول الأراضي الأميركية وإجراءات تمنع الأوليغارش هؤلاء من نقل أصولهم إلى أفراد من عائلاتهم بحسب المصدر نفسه.