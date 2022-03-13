وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لقوات عسكرية إضافية "تتقدم نحو كييف من الشمال"

نشرت وسائل إعلام رسمية روسية، الأحد، لقطات لما قالت إنه رتل من آليات تابعة للجيش الروسي يتجه صوب العاصمة الأوكرانية كييف، من الشمال، دون تقديم تفاصيل دقيقة عن مكانه.

وكانت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام أفادت الأحد عن تزايد القتال وإطلاق النار في ضواحي كييف في الأيام الأخيرة، مع صور الأقمار الصناعية التي تظهر حشوداً عسكرية روسية جديدة، وإعادة انتشار تلك القوات حول العاصمة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو أخرى لما قالت إنه طائرة مسيّرة تقوم بعمليات استطلاعية وتهاجم قاذفة صواريخ أوكرانية.

ولا يمكن ليورونيوز التحقق بشكل مستقل من تاريخ أو موقع المواد التي نشرتها الوزارة.