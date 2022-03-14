وفاة الممثل الأمريكي وليام هيرت عن عمر ناهز الـ 71 عاما

ذكر موقع ديدلاين المختص بأخبار السينما الأمريكية أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وليام هيرت توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 71 عاما.

اشتهر هيرت بأدواره في أفلام منها (كيس أوف ذا سبايدر وومان) "قبلة المرأة العنكبوت" و(برودكاست نيوز) "أخبار الإذاعة".

ووفقا لموقع ديدلاين، كتب نجله ويل "ببالغ الحزن، تنعي عائلة هيرت وفاة الأب وليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من يوم ميلاده الثاني والسبعين. رحل في سلام بين أفراد أسرته لأسباب طبيعية، وتطلب العائلة الخصوصية في هذا التوقيت".

وكان هيرت قد كشف في عام 2018 عن إصابته بسرطان البروستاتا الذي امتد إلى العظام.