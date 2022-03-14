جولة جديدة من المباحثات بين أوكرانيا وروسيا وسقوط قذيفة روسية على مبنى سكني في كييف

جولة جديدة من المباحثات بين أوكرانيا وروسيا وسقوط قذيفة روسية على مبنى سكني في كييفمحادثة
يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة صباح الاثنين، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسّع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.
وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط/فبراير. وأفادت كييف السبت عن مقتل "حوالى 1300" جندي أوكراني. من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من آذار/مارس عن مقتل 498 جنديًا ولم تحدّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث البنتاغون عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.
بين المدنيين، قُتل ما لا يقلّ عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة الأحد، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك. وقُتل أول صحافي في النزاع الأحد وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.
في هذا السياق، يُستأنف الحوار بين الطرفين المتحاربين اعتبارًا من الساعة 10,20 (08,20 ت غ) عبر الفيديو، وفق ما أعلن العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا مساء الأحد.
إلا أن هذه المرة هناك بارقة أمل، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عُقدت في بيلاروس ثمّ اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس.
مكتب المدعي العام الأوكراني: مقتل 90 طفلا في حرب أوكرانيا
قال مكتب المدعي العام الأوكراني الإثنين إن 90 طفلا قُتلوا وأُصيب أكثر من 100 في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير- شباط. وأضاف المكتب في بيان "العدد الأكبر من الضحايا في كييف وخاركيف ودونيتسك وتشرنيهيف وسومي وخيرسون وميكولايف وجيتومير".
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن. وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميه "عملية خاصة" لنزع السلاح وطرد "نازيين" من أوكرانيا.
بدء جلسة المفاوضات الجديدة بين الروس والأوكرانيين (مفاوض أوكراني)
وزير بريطاني : سقوط صواريخ على أراضي حلف الأطلسي "أمر غير مرجح"
قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الإثنين إنه ليس مستحيلا سقوط صواريخ روسية في أراضي حلف شمال الأطلسي لكنه أمر غير مرجح بشكل كبير مضيفا أن الحلف سيرد إذا حدث ذلك.
وردا على سؤال حول احتمال سقوط صواريخ روسية على أراضي الحلف بعد تعرض قاعدة تدريب عسكرية أوكرانية بالقرب من بولندا لهجوم في مطلع الأسبوع قال جاويد لراديو (بي. بي. سي) "هذا ليس مستحيلًا ... لكنني ما زلت أعتقد في هذه المرحلة أنه غير مرجح للغاية".
وأضاف "أوضحنا ذلك للروس، حتى قبل بدء هذا الصراع.."
قتيلان جراء قصف على كييف واستهداف مصنع "أنتونوف" للطائرات (البلدية)
قُتل شخصان في كييف جراء قصف روسي استهدف مصنع "أنتونوف" للطائرات وأصاب مبنى سكنيًا، وفق ما أعلنت بلدية العاصمة الأوكرانية الإثنين. وكتبت بلدية كييف على تطبيق تلغرام أن "المحتلّين قصفوا مبنى سكنيًا ومصنع أنتونوف (...) وفق حصيلة أولية، قُتل شخصان وجُرح سبعة آخرون". وأسفرت ضربة أخرى على مبنى سكني في كييف صباح الاثنين عن سقوط قتيل و12 جريحًا.
موسكو هددت بتوقيف مسؤولي شركات أجنبية ومصادرة أصولهم (وول ستريت جورنال)
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأنّ موسكو التي سَبق لها أن شدّدت لهجتها حيال الشركات الأجنبيّة الراغبة بالانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذّرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم. وقد وجّه مدّعون عامّون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كلّ القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبروكتر إند غامبلز، وآي بي إم، ويام براندز الشركة الأمّ لـ كيه إف سي وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصاديّة عن مصادر مطّلعة على المسألة.
وقد هدّد هؤلاء خصوصا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كلّ ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة.
بعد ساعات من هذا الإعلان، نفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة هذه الادعاءات، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك.
وكتبت السفارة أن المعلومات التي نشرتها "صحيفة وول ستريت جورنال محض خيال" مؤكدةً أن المصالح الأميركية "لا تُنتهك" في السوق الروسية "حتى في الوضع الأشدّ صعوبةً". وتابعت السفارة أن "قرار مواصلة أنشطتها التجارية في بلجنا يعود بالكامل إلى الأميركيين"، مندّدةً بـ"هستيريا رهاب الروس".
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربيّة عقوبات اقتصاديّة غير مسبوقة على موسكو، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته في البلاد. وكثّفت السلطات الروسيّة إجراءاتها لمنع هروب رؤوس الأموال ولدعم الروبل.
كما أمرت النيابة العامّة الروسيّة الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبيّة التي تُعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وحذّرت من أنّها ستراقب على وجه الخصوص الامتثال لقانون العمل، تحت طائلة الملاحقة الجنائيّة.
ولم تردّ كوكا-كولا وماكدونالدز وبروكتر إند غامبل ويام براندز نساء الأحد على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
الانفصاليون الموالون لروسيا يعلنون مقتل 20 شخصًا في ضربة أوكرانية على دونيتسك
أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا الإثنين أن ضربةً أوكرانية تسببت بمقتل 20 شخصًا على الأقلّ وجرح تسعة آخرين في وسط هذه المدينة الصناعية الكبرى. ونشر جهاز الدفاع المحلي في دونيتسك على حسابه على تطبيق تلغرام صورًا تُظهر جثثًا مدمّاة منتشرة في شارع وسط أنقاض. وأفاد الجهاز أن الدفاعات المضادة للطائرات التابعة للانفصاليين اعترضت صاروخًا أوكرانيًا أصابت "شظاياه" عددًا من الضحايا.
النفط يتراجع مع محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقبل اجتماع المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى أربعة دولارات للبرميل يوم الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 0741 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولار للبرميل. وارتفعت عقود كلا الخامين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط و40 بالمئة تقريبا منذ بداية العام الحالي.
ومن المقرر أن يتحدث المفاوضون الأوكرانيون والروس مرة أخرى يوم الاثنين عبر رابط فيديو بعد أن أشار الجانبان إلى إحراز تقدم. وقالت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس "ربما تستمر أسعار النفط في التراجع هذا الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لتأثير العقوبات على روسيا إلى جانب إظهار الطرفين إشارات على التفاوض لوقف إطلاق النار".
وأضافت تينج "مع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين فبراير وأوائل مارس، تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع، وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع".
وتجتمع اللجنة الاتحادية يومي 15 و16 مارس آذار لتقرير ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما سيضع ضغطا هبوطيا على أسعار النفط.
مستشار الرئيس الأوكراني: مقتل أكثر من 2500 من سكان ماريوبول في الحرب
قال أوليكسي ارتستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة بثها التلفزيون يوم الاثنين إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير- شباط. وأضاف أنه يستند في ذلك إلى أرقام من أدارة المدينة واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد. وتقول روسيا إنها لا تستهدف المدنيين.
كييف ستطلب من موسكو في في محادثات الاثنين وقفًا "فوريا" لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية
ذكر ميخائيلو بودولياك أحد المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا أن الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين يوم الاثنين ستركز على التوصل لوقف إطلاق النار وسحب القوات والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية.
وكتب "المفاوضات. الجولة الرابعة. حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية. نقاش صعب" مضيفا أنه يعتقد أن روسيا "لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن (الأوكرانية) السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة".
بكين تتهم واشنطن ببث "معلومات مضللة" بشأن مساعدة صينية محتملة لروسيا في حربها على أوكرانيا
اتّهمت بكين واشنطن الاثنين ببثّ "أخبار مضللة" بعدما أفادت الصحافة الأميركية أن موسكو طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية صينية ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحيفة "نيويورك تايمز"، "في الآونة الأخيرة، تنشر الولايات المتحدة أخبارًا مضللة بشأن الصين".