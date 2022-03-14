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المملكة المتحدة

نجوم "ديون" و"ذي باور أوف ذا دوغ" على السجادة الحمراء لجوائز بافتا في لندن

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بقلم:  يورونيوز
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نجوم "ديون" و"ذي باور أوف ذا دوغ" على السجادة الحمراء لجوائز بافتا في لندن
حقوق النشر  TOLGA AKMEN/AFP or licensors

حضر نجوم عالميون في مجال السينما والغناء من بينهم بنديكت كومبرباتش وليدي غاغا وكينيث براناه حفل تكريم السجادة الحمراء لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا في لندن التي حصد خلالها فيلم "ذي باور أوف ذا دوغ" أو "قوة الكلب" الجائزة الأولى. كما حصلت مخرجة الفيلم، جين كامبيون، على جائزة أفضل مخرجة.

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وتصدر فيلم الخيال العلمي "ديون" أو "تل من الرمال"، المقتبس من رواية لفرانك هربرت صدرت في العام 1965، قائمة الأعمال المرشحة للجوائز بحصوله على 11 ترشيحا لجوائز معظمها في الفئتين الإبداعية والتقنية. ويليه فيلم الغرب الأمريكي "ذا باور أوف ذا دوغ" بثمانية ترشيحات ثم فيلم "بلفاست" بستة ترشيحات.