انتحار حارس مرمى ناشئين الأهلي المصري بعد رفض والده زواجه من حبيبته

قالت النيابة المصرية إن تحرياتها أوضحت انتحار حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي زياد إيهاب إثر رفض والده تزويجه من إحدى الفتيات.

وقالت النيابة في بيان رسمي أمس الأحد إن تحرياتها أظهرت "مرور المتوفي بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات". وأضاف البيان أن إيهاب "فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون فيه" صباح أمس الأحد "ففارق الحياة".

ونعى النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب إيهاب في بيان على صفحة النادي بموقع فيسبوك.

وكان اللاعب قد نشر على صفحته بموقع فيسبوك منشوراً قال فيه "محدش فاهم إلي فيا ومحدش هيفهمه" وذلك قبل ساعة واحدة من إقدامه على الانتحار وهو ما لفت الأنظار إلى حالته النفسية السيئة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن اللاعب ألقى بنفسه من الطابق الثاني عشر وأن سبب رفض والده لزواجه يعود إلى صغر سنه وعدم إكماله دراسته بالثانوية التجارية.