شاهد: تدشين أول خط جوي بين مدينة الدار البيضاء وتل أبيب تسيره الخطوط الملكية المغربية

حطت أول طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية في تل أبيب الأحد قادمة من العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء، في أول رحلة طيران مباشرة للناقل المغربي إلى إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020.

وقالت مصادر طيران ومصادر إعلامية محلية إن وفدا من رجال الأعمال المغربي كان على متن الرحلة الافتتاحية، التي تأجلت ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد -19. وعلى هامش التدشين قال غرد ديفيد جوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الدولة العبرية "رحلة بين الدار البيضاء وتل أبيب مقابل 400 يورو (440 دولارا). من كان ليصدق ذلك؟".

من المقرر أن تسير شركة الطيران المغربية رام أربع رحلات أسبوعيًا بين الدار البيضاء وتل أبيب، بينما أطلقت الخطوط الجوية الإسرائيلية رحلات إلى مراكش المغربية في يوليو- تموز الماضي، قبل تعليقها في أواخر نوفمبر- تشرين الثاني الماضي بسبب قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

تقيم إسرائيل والمغرب علاقات بموجب اتفاقات إبراهيم التي تدعمها الولايات المتحدة لعام 2020 لتطبيع العلاقات بين الدولة اليهودية والعديد من الدول العربية.

يزور المغرب حوالي 200 ألف زائر من إسرائيل. واحتفظ الكثير من اليهود من أصول مغاربية، حوالي 700 ألف بروابط ثقافية وثيقة مع المملكة.