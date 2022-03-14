شاهد: جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاون بالقرب من كييف

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لجنود أوكرانيين يطلقون قذائف هاون على مقربة من قرية موشكون في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

وأعلن الكرملين الاثنين أن الجيش الروسي قد يشن هجمات للسيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة".