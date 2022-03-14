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أوكرانيا

شاهد: جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاون بالقرب من كييف

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بقلم:  يورونيوز
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جنود أوكرانيون بالقرب من كييف
جنود أوكرانيون بالقرب من كييف   -   حقوق النشر  AFP

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لجنود أوكرانيين يطلقون قذائف هاون على مقربة من قرية موشكون في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

وأعلن الكرملين الاثنين أن الجيش الروسي قد يشن هجمات للسيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة".