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الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو: الشرطة الأمريكية تطارد "قاتل المشردين"

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بقلم:  يورونيوز
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صور من كاميرات المراقبة للمشتبه به
صور من كاميرات المراقبة للمشتبه به   -   حقوق النشر  HOGP/New York Police Department

نشرت الشرطة الأمريكية صوراً لرجل يشتبه في قيامه بمطاردة وإطلاق النار على المشردين أثناء نومهم في شوارع العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك.

وقالت الشرطة إن الرجل قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين من المشردين.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء تلك الجرائم.

ووزعت شرطة نيويورك ملصقات تعرض فيها جائزة مالية قدرها عشرة آلاف دولار لمن يتقدم بمعلومات عن المشتبه به.

وقال إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك أمس الإثنين، إن الشرطة وفرق مساعدة المشردين تسعى إلى تحذيرهم من البقاء في الشوارع وحثهم على الاحتماء بملاجئ الإيواء التابعة للمدينة.