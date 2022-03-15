شاهد: ناجٍ من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يكمل مسيرة 360 كيلومترا إحياءّ لذكراها الثالثة

أحيا أحد الناجين الذكرى الثالثة لمذبحة مسجدي مدينة كرايتشيرش في نيوزيلندا بإكمال مسيرة طولها 360 كيلومتراً ما بين السير وركوب الدراجة الهوائية خلال أسبوعين.

وتمكن تيميل أتاكوكوجو (47 عاماً) من إنهاء مسيرته على الرغم مما لحق به من إصابات جسدية كبيرة إثر إطلاق النار على فمه وذراعه وقدميه أثناء الحادث الدموي الذي خلف 51 قتيلاً بالمسجدين.

وأنهى أتاكوكوجو مسيرته اليوم الثلاثاء بالوصول إلى مسجد النور في الساعة 1:40 ظهراً وهو نفس توقيت وقوع الحادث الأليم.

واقتفت المسيرة أثر رحلة منفذ الهجوم الإرهابي برينتون تارانت من مدينة دنيدن إلى مسجدي كرايستشيرش حيث نفذ الهجوم.

وقال أتاكوكوجو إنه أراد أن يتبارك الطريق بتلك المسيرة التي تمكن خلالها من جمع بعض الأموال للأعمال الخيرية.

وقال للصحافيين: "بعد ثلاث سنوات، أنا هنا الآن وأريد إظهار القوة والإيمان والوحدة، نحن متحدون والإرهابي لا شيء. نحن فائزون وهو الخاسر".

وحُكم على منفذ الهجوم تارانت، وهو أسترالي الجنسية ويبلغ من العمر 31 عاماً، بالسجن المؤبد عام 2020 بعد اعترافه بجريمته النابعة من أرائه العنصرية ضد المسلمين.