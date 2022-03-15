الغزو الروسي لأوكرانيا: قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف

الغزو الروسي لأوكرانيا: قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييفمحادثة
مدّدت المحادثات الروسية-الأوكرانية لجولة جديدة الثلاثاء مع اتساع نطاق الهجوم الروسي في كل أنحاء أوكرانيا الاثنين ووصول عدد اللاجئين هربا من الحرب إلى نحو ثلاثة ملايين شخص.
ميدانيا أعلنت روسيا الاثنين أن هجوما شنّته القوات الأوكرانية على دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل 23 شخصا، متّهمة كييف بارتكاب "جريمة حرب".
وقتل تسعة أشخاص وجرح تسعة آخرون الاثنين في ضربة للجيش الروسي استهدفت برجا للبث التلفزيوني قرب مدينة ريفنه في غرب أوكرانيا على ما أعلنت السلطات المحلية.
وأعلن مكتب المدعي العام في خاركيف الاثنين مقتل شخصين وإصابة آخر في قصف للجيش الروسي على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف
أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات.
وقال جهاز الطوارئ الأوكراني "عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا"، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف.
مستشار رئاسي أوكراني: الحرب قد تنتهي بحلول مايو
قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو أيار عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها.
لم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.
وفي مقطع مصور نشرته عدة وسائل إعلام أوكرانية، قال أريستوفيتش إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.
وقال أريستوفيتش "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة.
زيلينسكي: المحادثات ستتواصل الثلاثاء
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الاثنين إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل يوم الثلاثاء.
وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا "بسلام عادل".
وقال زيلينسكي في خطابه المصور خلال الليل "وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي... قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سيواصلون غدا".
سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط كييف
أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ولم يكن بالإمكان معرفة السبب بشكل فوري.
إعادة التيار الكهربائي مجددا إلى محطة تشيرنوبيل
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي أعيد مجددا الى محطة تشيرنيوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا التي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.
موظفة في التلفزيون الروسي تحتج على الحرب
اقتحمت موظفة في القناة الأولى الروسية استديو الأخبار الإثنين خلال بث النشرة المسائية التي تعد الأكثر مشاهدة في روسيا، لترفع لافتة خلف المذيعة تندد بالحرب في أوكرانيا.
ويشكل هذا الحادث خرقا غير عادي للأمن في القناة التي يهيمن عليها الكرملين ويتابع برنامجها الاخباري "الوقت" الذي يبث عند التاسعة مساء ملايين الروس منذ ايام الحقبة السوفياتية، ولا سيما كبار السن.