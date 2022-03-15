الغزو الروسي لأوكرانيا: قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف

مدّدت المحادثات الروسية-الأوكرانية لجولة جديدة الثلاثاء مع اتساع نطاق الهجوم الروسي في كل أنحاء أوكرانيا الاثنين ووصول عدد اللاجئين هربا من الحرب إلى نحو ثلاثة ملايين شخص.

ميدانيا أعلنت روسيا الاثنين أن هجوما شنّته القوات الأوكرانية على دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل 23 شخصا، متّهمة كييف بارتكاب "جريمة حرب".

وقتل تسعة أشخاص وجرح تسعة آخرون الاثنين في ضربة للجيش الروسي استهدفت برجا للبث التلفزيوني قرب مدينة ريفنه في غرب أوكرانيا على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلن مكتب المدعي العام في خاركيف الاثنين مقتل شخصين وإصابة آخر في قصف للجيش الروسي على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.