رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا يزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي

يزور رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، حسبما أعلنت الحكومة البولندية في بيان.

وسيتوجّه رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ونظيره التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز يانسا "إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال"، بحسب البيان.

وأشار بيان الحكومة البولندية إلى أن "هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين".

وتمّ تنظيم الزيارة "بالاتفاق مع" رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحسب البيان أيضًا.

وأسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات، قبيل استئناف المحادثات بين هذه الأخيرة وموسكو.