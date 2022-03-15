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سويسرا

الأمم المتحدة: "مؤشرات واضحة" على جرائم ضد الإنسانية في ميانمار بعد الانقلاب

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بقلم:  يورونيوز
المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني.
المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني.   -   حقوق النشر  موقع الأمم المتحدة. https://news.un.org/

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء أن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في بورما ارتكبها الجيش منذ الانقلاب.

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وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني للصحفيين في جنيف "تمكنَا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".