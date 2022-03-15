بالفيديو: دول أوروبية تخفف قيود مكافحة كورونا رغم عودة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

سجلت ألمانيا يوم الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا، وذلك قبل أيام من تخفيف مزمع لقيود مجابهة الجائحة.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 198888 إصابة جديدة، أي بزيادة قدرها 42 ألفا عن الأسبوع الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 17.4 مليون.

وبلغ معدل الإصابات الأسبوعي مستوى مرتفعا جديدا عند 1585.4 إصابة لكل ألف فرد بعد أن كان 1543 في اليوم السابق.

كما أودى المرض بحياة 283 آخرين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 125873.

تريد الحكومة هذا الأسبوع إقرار قانون تيسيري من شأنه أن يقلل بشكل كبير من القيود في جميع أنحاء ألمانيا. وينتهي العمل بالقانون الحالي يوم السبت.

وتقول الحكومة إنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، لم يعد هناك خطر كبير من حيث زيادة العبء على النظام الصحي.

فرنسا وبريطانيا

وفي فرنسا، قامت السلطات بتخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس كإلغاء وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وإظهار الجوازات الصحية في الأماكن العامة في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات اليومية والتي بلغت أكثر من 65 ألف حالة يومية أمس الإثنين.

وفي بريطانيا، قالت السلطات إن جميع إجراءات فيروس كورونا الخاصة بالمسافرين ستنتهي يوم الجمعة على الرغم من تسجيل ارتفاع في الإصابات الجديدة لأول مرة منذ نهاية يناير - كانون الثاني.

وفي آسيا، شهدت كوريا الجنوبية أكثر الأيام فتكا بالوباء بوفاة 293 شخصاَ خلال 24 ساعة اليوم الثلاثاء مع وجود أكثر من 1000 مريض في حالة حرجة. لكن على الرغم من ذلك، يقول مسؤولو الصحة في البلاد إن استجابتها الطبية للزيادة لا تزال مستقرة.

وأعلنت الصين تسجيل 5,280 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الإصابات عن اليوم السابق.