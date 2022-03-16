متشددون هندوس يسعون لحظر أوسع نطاقاً على الحجاب في الهند بعد حكم محكمة

تطالب جماعات هندوسية متشددة بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في مزيد من الولايات الهندية بعد أن أيدت محكمة حظراً على الحجاب في ولاية كارناتاكا مما أثار قلق المسلمين الذين نظموا احتجاجات تندد بهذا الحظر.

كما لاقى قرار المحكمة العليا في كارناتاكا الذي صدر يوم الثلاثاء، تأييدا لقرار الولاية الشهر الماضي حظر الحجاب في الفصول الدراسية، دعماً وترحيباً من وزراء اتحاديين بارزين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إذ يقولون إنه لا يتعين على الطلاب ارتداء ملابس دينية في الفصول.

وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة (أخيل بهارات هيندو ماهاسابها) القومية الهندوسية "نحن أمة هندوسية ولا نريد أن نرى أي نوع من الزي الديني في المؤسسات التعليمية في البلاد... نرحب بحكم المحكمة ونريد أن يتبعه أحكام مماثلة في أنحاء البلاد".

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس. ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال زعماء جماعة تابعة لمنظمة تدعم الحزب الحاكم إنهم طالبوا بفرض حظر على الحجاب في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسيرسلون قريبا ذات الطلب لأكثر ولايات البلاد اكتظاظاً بالسكان وهي أوتار براديش. وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم في الولايتين أيضاً كما هو في الولاية التي صدر فيها حكم الحظر.