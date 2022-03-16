شاهد: كيم جونغ أون يزور مشروع بناء أعلى برج سكني في تاريخ كوريا الشمالية

نشرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية صوراً لزعيم البلاد كيم جونغ أون أثناء زيارته مشروع تشييد أعلى مبنى سكني في تاريخ كوريا الشمالية.

وتُظهر الصور المبنى الذي يضم 80 طابقاً ويقبع وسط عدد من المباني السكنية الجديدة الأقل ارتفاعا تم بناؤها جميعاً بواسطة جنود الجيش الكوري الشمالي خلال العام الماضي.

وسيصبح البرج السكني عند اكتماله ثاني أعلى بناية في كوريا الشمالية بعد البناء الهرمي المعروف باسم "فندق ريوغيونغ" الذي شُيد في ثمانينيات القرن الماضي كهيكل لم يتم يستكمل تجهيزه حتى الآن.

كيم خلال زيارته المشروع AFP

ويشكل المشروع استمراراً لنهج الدولة الشيوعية في افتتاح مشروعات ضخمة لإحياء ذكرى أحداث تاريخية هامة.

وتستعد بيونغ يانغ للاحتفال الشهر المقبل بمرور 110 عاماً على مولد مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم إل سونغ.