الإيرانية البريطانية المحتجزة في إيران نازانين زاغاري-راتكليف في طريقها إلى بريطانيا

سلّمت طهران الإيرانية-البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، إلى السلطات البريطانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء.

وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني "إيريب نيوز"، إنه "تم تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام"بتهمة التآمر لقلب النظام خصوصا.

كما أعلنت النائبة البريطانية توليب صديق الأربعاء تسليم نازانين زاغاري-راتكليف إلى المملكة المتحدة. وكتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على تويتر "نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".

وقال المحامي حجة كرماني لرويترز إن معتقلين بريطانيين-إيرانيين وهما موظفة الإغاثة نزانين زغاري-راتكليف والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.