البلدية: القوات الروسية تقصف مسرحاً في ماريوبول الأوكرانية يؤوي "مئات" المدنيين

أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة الأربعاء أن القوات الروسية قصفت مسرحاً يؤوي "مئات" المدنيين.

وقالت سلطات ماريوبول على تلغرام "دمّرت روسيا عمداً مسرح الدراما، حيث يختبئ مئات الأشخاص".

ونشر مسؤولون صورة من مبنى المسرح، الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.

وتحاول سلطات المدينة تحديد عدد الضحايا، لكن تعرّض أحياء سكنية إلى القصف يعرقل جهودها في هذا الصدد.

وجاء في البيان الرسمي "يستحيل العثور على كلمات تصف مستوى الاستخفاف والقسوة التي يدمّر الغزاة الروس من خلالها السكان المسالمين لمدينة أوكرانية مطلة على البحر".