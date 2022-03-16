واشنطن تزيد مساعداتها لأوكرانيا والمحادثات بين موسكو وكييف تستأنف الأربعاء

واشنطن تزيد مساعداتها لأوكرانيا والمحادثات بين موسكو وكييف تستأنف الأربعاءمحادثة
ستعلن الولايات المتحدة الأربعاء عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها "أكثر واقعية".
وسيعلن الرئيس جو بايدن هذا الإعلان بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنه "في المجموع، سمح الرئيس بملياري دولار في مجال الأمن منذ بداية إدارة" بايدن.
وأضاف أن واشنطن زودت أوكرانيا خلال العام الماضي بنحو 2600 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وأكثر من 600 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات.
ويفترض أن يتحدث زيلينسكي عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إلى أعضاء الكونغرس الذين يحثون الرئيس بايدن باستمرار على تصعيد اللهجة ضد روسيا.
ويتوقع أن يكرر زيلينسكي مطلبه إقامة منطقة لحظر الطيران فوق بلاده، وهو إجراء يؤيده عدد كبير من أعضاء الكونغرس لكن يرفضه الرئيس الأمريكي حتى الآن.
وكان الرئيس الأوكراني قال لأعضاء البرلمان الكندي الثلاثاء "تخيلوا مدنكم تقصف وتطوّق"، مطالبا من جديد بفرض منطقة الحظر الجوي.
وزيرة الدفاع الهولندية: هولندا ودول أخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح
قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن يوم الأربعاء إن هولندا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى ولو كانت هذه الإمدادات هدفا للهجمات الروسية.
وقالت أولونغرن لدى وصولها لحضور الاجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "ستواصل هولندا ودول أخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
وأضافت "من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وسنواصل دعمها".
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مسؤولة أوكرانية: مقتل 103 أطفال في الحرب
قالت المدعية العامة الأوكرانية يوم الأربعاء إن 103 أطفال قتلوا حتى الآن في الحرب في أوكرانيا.
وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك إن القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية، تم تدمير 59 منها.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات على الفور.
مستشار رئاسي أوكراني: القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة في عدة مناطق
قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر يوم الأربعاء إن القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجمات مضادة على القوات الروسية "في عدد من مناطق العمليات".
وأضاف دون أن يقدم تفاصيل "هذه الهجمات تغير بشكل جذري تحركات الأطراف".
وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف بوتين بأي ثمن
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الأربعاء إنه لا بد من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأي ثمن"، وعبرت عن تشككها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا متشككة في أمر محادثات السلام بينما لا يزال بوتين يشن حربا في أوكرانيا. يجب أن يوقف إطلاق النار ويسحب قواته حتى تؤخذ محادثات السلام تلك على محمل الجد".
20 ألفا غادروا ماريوبول في سيارات خاصة حتى الآن
قال فاديم دينسينكو المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الأربعاء إن نحو 20 ألفا من المدنيين تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة حتى الآن في سيارات خاصة.
وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الحصار الروسي والقصف تسببا في حرمان سكان المدينة من المياء والكهرباء والتدفئة طوال الأسبوعين المنصرمين.
ووفقا لتقديرات رسمية هذا الأسبوع، هناك 200 ألف على الأقل في حاجة ماسة للإجلاء من المدينة.
مقتل 500 على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب في أوكرانيا
قالت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكراني يوم الأربعاء إن 500 على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.
ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
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مقتل مصور إيرلندي ومنتجة تلفزيونية أوكرانية
قُتل مصوّر فرنسي إيرلندي ومنتجة تلفزيونية أوكرانية يعملان لحساب شبكة "فوكس نيوز" جراء إطلاق نار قرب كييف، وفق ما أفادت الثلاثاء الشبكة الإخبارية الأميركية.
بايدن يعلن عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا
أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن تقديم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار الأربعاء، بعد وقت قصير على إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الكونغرس.