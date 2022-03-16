Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا
مباشر
عاجل

واشنطن تزيد مساعداتها لأوكرانيا والمحادثات بين موسكو وكييف تستأنف الأربعاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
نواب البرلمان يصفقون أثناء خطاب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
نواب البرلمان يصفقون أثناء خطاب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي   -   حقوق النشر  AP

ستعلن الولايات المتحدة الأربعاء عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها "أكثر واقعية".

وسيعلن الرئيس جو بايدن هذا الإعلان بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنه "في المجموع، سمح الرئيس بملياري دولار في مجال الأمن منذ بداية إدارة" بايدن.

وأضاف أن واشنطن زودت أوكرانيا خلال العام الماضي بنحو 2600 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وأكثر من 600 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات.

ويفترض أن يتحدث زيلينسكي عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إلى أعضاء الكونغرس الذين يحثون الرئيس بايدن باستمرار على تصعيد اللهجة ضد روسيا.

ويتوقع أن يكرر زيلينسكي مطلبه إقامة منطقة لحظر الطيران فوق بلاده، وهو إجراء يؤيده عدد كبير من أعضاء الكونغرس لكن يرفضه الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وكان الرئيس الأوكراني قال لأعضاء البرلمان الكندي الثلاثاء "تخيلوا مدنكم تقصف وتطوّق"، مطالبا من جديد بفرض منطقة الحظر الجوي.

10:01

وزيرة الدفاع الهولندية: هولندا ودول أخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح

قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن يوم الأربعاء إن هولندا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى ولو كانت هذه الإمدادات هدفا للهجمات الروسية.

وقالت أولونغرن لدى وصولها لحضور الاجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "ستواصل هولندا ودول أخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

وأضافت "من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وسنواصل دعمها".

09:53

جونسون: من المستحيل أن تنضم أوكرانيا للناتو قريبا 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المستحيل لأوكرانيا أن تنضم إلى الناتو "في أي وقت قريب"، بعد أن أقر رئيس البلاد فولودمير زيلينسكي أن بلاده لن تصبح جزءًا من التحالف العسكري الغربي
09:45

مسؤولة أوكرانية: مقتل 103 أطفال في الحرب

قالت المدعية العامة الأوكرانية يوم الأربعاء إن 103 أطفال قتلوا حتى الآن في الحرب في أوكرانيا.

وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك إن القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية، تم تدمير 59 منها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات على الفور.

09:44

مستشار رئاسي أوكراني: القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة في عدة مناطق

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر يوم الأربعاء إن القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجمات مضادة على القوات الروسية "في عدد من مناطق العمليات".

وأضاف دون أن يقدم تفاصيل "هذه الهجمات تغير بشكل جذري تحركات الأطراف".

09:21

وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف بوتين بأي ثمن

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الأربعاء إنه لا بد من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأي ثمن"، وعبرت عن تشككها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا متشككة في أمر محادثات السلام بينما لا يزال بوتين يشن حربا في أوكرانيا. يجب أن يوقف إطلاق النار ويسحب قواته حتى تؤخذ محادثات السلام تلك على محمل الجد".

08:21

20 ألفا غادروا ماريوبول في سيارات خاصة حتى الآن

قال فاديم دينسينكو المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الأربعاء إن نحو 20 ألفا من المدنيين تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة حتى الآن في سيارات خاصة.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الحصار الروسي والقصف تسببا في حرمان سكان المدينة من المياء والكهرباء والتدفئة طوال الأسبوعين المنصرمين.

ووفقا لتقديرات رسمية هذا الأسبوع، هناك 200 ألف على الأقل في حاجة ماسة للإجلاء من المدينة.

08:18

مقتل 500 على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكراني يوم الأربعاء إن 500 على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

06:50

زيلينسكي يطالب المسؤولين الروس بالانشقاق عن بوتين

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين الروس بالانشقاق عن نظام موسكو اعتراضاً على الغزو الروسي لبلاده.
وقال زيلينسكي خلال حديثه اليومي مساء الثلاثاء: "أريد أن أقول مباشرة لجميع المسؤولين الروس، كل أولئك الذين تربطهم صلات بالسلطات الحالية: إذا بقيتم في مواقعكم، إذا لم تتحدثوا علانية ضد الحرب، فسيجردكم المجتمع الدولي من كل شيء، كل ما تراكم لديكم على مدى سنوات طويلة".
كذلك قال زيلينسكي إنه سيتوجه بخطاب إلى الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على "المساعدات الجديدة التي أقرتها واشنطن لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار".
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
06:26

مقتل مصور إيرلندي ومنتجة تلفزيونية أوكرانية 


قُتل مصوّر فرنسي إيرلندي ومنتجة تلفزيونية أوكرانية يعملان لحساب شبكة "فوكس نيوز" جراء إطلاق نار قرب كييف، وفق ما أفادت الثلاثاء الشبكة الإخبارية الأميركية.
وأكدت المديرة التنفيذية ل"فوكس نيوز" سوزان سكوت في بيان مقتل المصوّر بيار زاكرزيفسكي والصحافية الأوكرانية أوليكسندرا كوفشينوفا وجرح زميليهما بينجامين هول عندما أصيبت العربة التي كانوا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب كييف الإثنين.
ولفتت سكوت الى أن هول، وهو بريطاني يعمل مراسلا للشبكة لدى وزارة الخارجية، لا يزال في مستشفى في أوكرانيا.
المصور بيار زاكرزيفسكي (يسار). AFP PHOTO / FOX NEWS"
06:25

بايدن يعلن عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا


أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن تقديم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار الأربعاء، بعد وقت قصير على إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الكونغرس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن الإعلان المقرر عند الساعة 11,45 (15,45 ت غ) يرفع "إجمالي (المساعدات) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي فقط إلى مليار دولار".
 
وسبق أن أمر بايدن بمنح معدات عسكرية إضافية للجيش الأوكراني بقيمة 200 مليون دولار السبت، وقد جاءت بعد إقرار واشنطن أيضا مساعدة هائلة بلغت 350 مليون دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا في 26 شباط/فبراير.
 