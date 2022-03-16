واشنطن تزيد مساعداتها لأوكرانيا والمحادثات بين موسكو وكييف تستأنف الأربعاء

ستعلن الولايات المتحدة الأربعاء عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها "أكثر واقعية".

وسيعلن الرئيس جو بايدن هذا الإعلان بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنه "في المجموع، سمح الرئيس بملياري دولار في مجال الأمن منذ بداية إدارة" بايدن.

وأضاف أن واشنطن زودت أوكرانيا خلال العام الماضي بنحو 2600 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وأكثر من 600 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات.

ويفترض أن يتحدث زيلينسكي عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إلى أعضاء الكونغرس الذين يحثون الرئيس بايدن باستمرار على تصعيد اللهجة ضد روسيا.

ويتوقع أن يكرر زيلينسكي مطلبه إقامة منطقة لحظر الطيران فوق بلاده، وهو إجراء يؤيده عدد كبير من أعضاء الكونغرس لكن يرفضه الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وكان الرئيس الأوكراني قال لأعضاء البرلمان الكندي الثلاثاء "تخيلوا مدنكم تقصف وتطوّق"، مطالبا من جديد بفرض منطقة الحظر الجوي.