شاهد: زلزال اليابان "يتلاعب" بالبنايات والمنازل

أظهر لقطات مصورة اهتزاز لمحتويات غرفة ببناية في اليابان بسبب الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي للبلاد ليل الأربعاء.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من مائة، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقع كارثة فوكوشيما النووية.

ولا يزال سكان ومسؤولون في شمال شرق البلاد يحاولون تقييم الأضرار في وقت مبكر الخميس عقب الزلزال الذي ضرب قبيل منتصف الليل.

وتم رفع التحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر في أجزاء من شمال شرق اليابان بعد أن سجلت السلطات مستويات مياه أعلى من المعتاد في بعض المناطق بما يصل إلى 30 سم فقط.

لكن هزات ارتدادية صغيرة استمرت في ضرب المنطقة طوال الليل وصباح الخميس.