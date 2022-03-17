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مبنى تأثر بقصف صاروخي في كييف

اندلع حريق في مبنى سكني في كييف في ساعة مبكرة من صباح الخميس بعد سقوط إصابته بشظايا لصاروخ روسي سقط ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل، بحسب خدمات الطوارئ. وقام رجال الإطفاء بإجلاء 30 شخصا من الطوابق العليا للمبنى المكون من 16 طابقا وإخماد النيران في غضون ساعة.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته خدمة طوارئ الدولة فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران التي دمرت الطوابق العليا من المبنى.

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