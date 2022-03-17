Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فرنسا

شاهد: عاصفة رملية تغطي منحدرات جبال البرانس باللون البني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
عاصفة ترابية فوق جبل لو كاتوني في سويسرا، الثلاثاء 15 مارس 2022
عاصفة ترابية فوق جبل لو كاتوني في سويسرا، الثلاثاء 15 مارس 2022   -   حقوق النشر  Melody Sky/www.melodysky.com

نحت المتزلجون على الجليد ممرات باللونين الأبيض والبني في محطة التزلج بياو إنغالي في جبال البرانس عقب عاصفة ترابية قدمت من الصحراء الكبرى باتجاه مناطق في إسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وقالت وكالة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، الاربعاء، إن العاصفة نتج عنها صعوبة التنفس في أجزاء كبيرة من إسبانيا، وزادت من ساعات عمل فرق النظافة في فرنسا والبرتغال لإزالة طبقة الغبار من على السيارات والمباني.

واستيقظ العديد من الأوروبيين على سماء باللون الرمادي القاتم ودرجات اللون البرتقالي في جبال الألب السويسرية نتيجة الجزيئات الصغيرة التي قطعت آلاف الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط.