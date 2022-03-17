الولايات المتحدة تقول إنها تبرعت بـ 500 مليون لقاح مضاد لكوفيد لبقية العالم

قدّمت الولايات المتحدة 500 مليون جرعة من اللقاحات لبقية العالم منذ تطوير هذا العلاج المضاد لكوفيد-19، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس.

وأكد بلينكن في البيان "قدّمت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المجانية والآمنة والفعالة لأكثر من 110 بلدان واقتصادات حول العالم بهدف وحيد هو إنقاذ الأرواح".

والهدف الإجمالي لواشنطن هو توزيع 1,1 مليار جرعة لقاح.

وأضاف بلينكن أنه منذ بداية انتشار الوباء قبل أكثر من عامين بقليل، قدمت واشنطن "حوالي عشرين مليار دولار في شكل مساعدات صحية وإنسانية واقتصادية وتنموية لأكثر من 120 بلدا". وتابع "استثمرنا أيضا ودعمنا تطوير القدرات التصنيعية للقاحات المضادة لكوفيد في إفريقيا وآسيا" مقدرا أن هذا الجهد الأمريكي أحدث "الفرق في كل أنحاء العالم".

وقال بلينكن إن "هذه الجهود حاسمة لأن الوباء لم ينته بعد. ما زالت أرواح كثيرة معرضة للخطر في كل أنحاء العالم فيما تحاول البلدان التغلب على المتحورة أوميكرون والتعامل مع احتمال وجود متحوّرات جديدة".

وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا أن بلاده ستكون "ترسانة اللقاحات في العالم". وتؤكد إدارته أن التبرعات الأمريكية باللقاحات تتم بدون شروط وليس في سبيل تحقيق أهداف دبلوماسية أو استراتيجية.