بعد أوباما.. عدوى كوفيد-19 تطال هيلاري كلينتون وزوجها يخضع للحجر الصحي

أعلنت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وسيدة أمريكا الأولى في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون بأنها أصيبت بعدوى كوفيد_19 وهي تعاني من أعراض خفيفة.

وقالت كلينتون إن الفحوصات التي أجريت لزوجها كانت سلبية وأنه يخضع للحجر الصحي واتخذ إجراءات إضافية يفرضها عليه وضعه الصحي خصوصا مع الفترة التي قضاها في المستشفى مؤخرا.

وعن حالتها قالت الوزيرة السابقة في إدارة الرئيس باراك أوباما البالغة من العمر 74 عاما أنها في وضع جيد وأنها مدينة في هذا للحماية التي وفرها لها اللقاح من المضاعفات الخطيرة التي يسببها وباء كوفيد_19 ودعت الأمريكيين لأخذ الجرعات اللازمة من التطعيم.

وتعتبر ثاني شخصية أمريكية بارزة تصاب بالعدوى في هذا الشهر بعد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي جاءت نتائج فحوصاته إيجابية.

وقد حصد وباء كوفيد_19 في أمريكا أرواح قرابة مليون شخص (972 ألفا) حسب الأرقام الأخيرة فيما أصيب ما لا يقل عن 79.7 مليون آخرين ما يجعل الولايات المتحدة أول بلد في العالم من حيث عدد الضحايا.