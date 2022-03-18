موديرنا تطلب الموافقة على جرعة رابعة معززة ضد كوفيد-19

طلبت شركة موديرنا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كوفيد-19 لجميع البالغين.

قالت الشركة في بيان صحفي، إن طلبها للحصول على الموافقة لجميع البالغين وخاصة لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، يأتي بعد دراسة البيانات الصحية من إسرائيل بعد ظهور متحورة أوميكرون.

وطلب البيت الأبيض من الكونغرس أن يوافق "بشكل عاجل" على مزيد من التمويل للحكومة الفيدرالية لتأمين المزيد من الجرعات المعززة للقاحات كوفيد-19.

وكانت شركة فايزر قد قدمت طلبا للموافقة لإدراة الغذاء والدواء الأمريكية الثلاثاء الموافقة لجرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19 لكبار السن.

وأعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم فيما ينخفض عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي يُجريها الناس.

وقالت المديرة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعًا بـ8% بعدد الإصابات المسجّلة، مع أكثر من 11 مليون إصابة مسجّلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم انخفاض لافت في عدد اختبارات كوفيد-19 في العالم".