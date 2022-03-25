وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستخدام عقار أسترازينيكا للوقاية من كورونا

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس باستخدام عقار الأجسام المضادة إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا للوقاية من الإصابة بكوفيد-19 في وقت تواجه فيه المنطقة زيادة في حالات الإصابة وركودا في حصول البالغين على التطعيمات.

وقالت الوكالة إن العقار يتعين استخدامه للبالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ولم يتعرضوا للفيروس.

وبالمقارنة، تمت الموافقة بالفعل على عقاقير أجسام مضادة أخرى تصنعها شركة ريجينيرون فارماسيوتيكال وشركة إيلي ليلي وشركاءه للأدوية وشركة جلاكسو سميثكلاين وشركة فير للتكنولوجيا الحيوية لمعالجة مرضى كوفيد-19.

كما تمت الموافقة أيضا على عقار الأجسام المضادة لشركة ريجينيرون في أوروبا لمنع عدوى كوفيد-19 أيضا.

ويمكن استخدام عقار كوفيد لشركة أسترازينيكا لحماية الأشخاص الذين يكون جهازهم المناعي أضعف من أن يستجيب للقاحات، مما يساعد على تخفيف عبء الجائحة عن أنظمة الرعاية الصحية.

ويحتوي عقار إيفوشيلد على أجسام مضادة مُصنَّعة في المختبر ومصممة للبقاء في الجسم لعدة أشهر لاحتواء الفيروس في حالة الإصابة به، بينما تعتمد اللقاحات على جهاز مناعي سليم لتطوير الأجسام المضادة المستهدفة وخلايا مكافحة العدوى.

وتشهد الإصابات ارتفاعا حادا في أوروبا مجددا هذا الشهر، مع ركود معدل تطعيم البالغين ليزيد قليلا عن 83 في المئة.