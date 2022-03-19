فيديو: وصول ثلاثة رواد فضاء روس للمحطة الدولية ببدلات ألوانها أوكرانية

وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، وهم يرتدون بدلات طيران، باللون الأصفر مع إضافات زرقاء واضحة، بدت شبيهة بألوان العلم الأوكراني.

ورواد الفضاء هؤلاء هم أول الوافدين لمحطة الفضاء الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وظهر رواد الفضاء في مقطع فيديو أثناء استعداد المركبة الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية وهم يرتدون ملابسهم باللونين الأصفر والأزرق، ولم يفصحوا عن الرسالة التي يريدون إيصالها من هذه الملابس.

وانطلقت رحلة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف، من منشأة بايكونور في كازخستان إلى محطة الفضاء الدولية .

وحين سُئل أرتيمييف عن الملابس التي ارتدوها قال "إن كل طاقم يختار ملابسه" التي يريدها حتى لا يكونوا متشابهين جميعاً، مضيفا "لقد تراكمت الكثير من المواد الصفراء، لهذا احتجنا إلى استخدامها، لذا كان علينا ارتداء اللون الأصفر".

ومنذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا استخدم الكثير من الناس العلم الأوكراني وألوانه للتضامن مع الأوكرانيين.