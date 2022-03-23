شاهد: شركة فرنسية تصنع روبوتات لتسلق الرفوف من أجل تحسين الكفاءة

أصبحت شركة "إيكزوتك" الفرنسية أول شركة فرنسية تنجح في صنع روبوتات قادرة على تسلق الرفوف. وتسعى الشركة التي تتخذ من إحدى ضواحي مدينة ليل شمال فرنسا لجعل المستودعات أكثر كفاءة وأقل تعقيدا بفضل روبوتاتها.

رومان مولين، المؤسس المشارك ورئيس شركة "إيكزوتك" أكد أن مؤسسته هي شركة مصنعة للأنظمة الروبوتية لمستودعات اختيار الطلبات، لذلك عادة ما يكون أحد عملائنا هو "سي-ديسكاونت"، معتبرا أن الروبوت يقضي وقتا اقل في البحث عن الطلبيات بين الرفوف مقارنة مع الأشخاص الذين يعبرون عدة كيلومترات في اليوم للوصول إلى مبتغاهم في مستودعات ضخمة.

كانت فكرة"إيكزوتك" هي وضع أسطول من الروبوتات في خدمة المشغل. ويلتقط الروبوت العناصر التي نحتاجها ويعيدها. ويتيح ذلك للمشغلين العمل بشكل أسرع والحصول على المزيد من أوضاع العمل المريحة. تظل خصوصية "إيكزوتك"هي الروبوت المسمى "سكاي بودز"، لذلك هناك خط لإنتاج هذه الآلات. وهذا الروبوت، خصوصيته تكمن في الصعود على رفوف يصل ارتفاعها إلى 12 مترا ليتمكن من التقاط الأشياء وإنزالها.