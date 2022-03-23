الحرب على أوكرانيا تطوي أسبوعها الرابع ولا حل في الأفق.. إليكم أبرز التطورات والأحداث

الحرب على أوكرانيا تطوي أسبوعها الرابع ولا حل في الأفق.. إليكم أبرز التطورات والأحداثمحادثة
تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الرابع فيما لا تلوح في الأفق أية آمال بقرب التوصل إلى حل دبلوماسي بين موسكو وكييف.
هذا ويعقد حلف الناتو الأربعاء قمة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن يرتقب أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
كما يتوجه الرئيس الأوركراني هذا الأربعاء بكلمة إلى البرلمان الفرنسي للدعوة إلى مزيد من الدعم لبلاده وهو الخطاب السادس الذي يلقيه فولوديمير زيلينسكي أمام المشرّعين في الدول الغربية لحشد التأييد واستنفار الرأي العام في تلك البلدان. حيث سبق خطاب البرلمان الفرنسي خطابات للكونغرس ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الإيطالي والألماني والكنيست الإسرائيلي.
غازبروم الروسية تواصل تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم يوم الأربعاء، إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقا لطلبات عملائها الأوروبيين.
وقالت الشركة إن الطلبيات بلغت 106.5 مليون متر مكعب يوم الأربعاء انخفاضا من 108 ملايين متر مكعب يوم الثلاثاء.
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية يوم الأربعاء
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة "ممرات إنسانية" يوم الأربعاء.
وفي إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء ممر آمن من قلب مدينة ماريوبول، قالت إن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.
وزارة الدفاع الروسية: قوات روسيا أصابت مستودع أسلحة أوكرانيا بأسلحة طويلة المدة
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن القوات الروسية قصفت مستودعا أوكرانيا للأسلحة خارج مدينة ريفن بشمال غرب البلاد يوم الثلاثاء، وإنها دمرت ترسانة من الأسلحة والمعدات.
وقالت الوزارة إنها قصفت المستودع باستخدام أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة أطلقت من البحر.
لقاء بين لافروف ورئيس الصليب الأحمر الدولي حول الحرب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن الوزير سيرجي لافروف سيلتقي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو يوم الخميس.
كان متحدث باسم الصليب الأحمر قال يوم الثلاثاء إن ماورير سيزور موسكو لإجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة المجالات الرئيسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية".
أوكرانيا: رصدنا تحركات عسكرية في بيلاروس قريبة من الحدود
أعلنت كييف أنها رصدت معدات عسكرية وبيلاروسية وروسية على كامل أراضي بيلاروس بحسب وكالة أوكرينفورم الإخبارية الأوكرانية.
وأضافت المصادر أن معنويات القوات الروسية تزيد سوءا حسب قولها وأن موسكو عمدت إلى استنفار مزيد من الجنود في سرية تامة بهدف تعويض الخسائر البشرية جراء المعارك في أوكرانيا كما أفادت الوكالة بأن مخافر الشرطة في روسيا تحاول استدعاء المتقاعدين وكل من له خبرة في القتال لتجنيدهم في الحرب الدائرة.
سفيرة روسيا في إندونيسيا تقول إن بوتين يعتزم حضور قمة العشرين
قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبيوفا يوم الأربعاء إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من دول أعضاء في المجموعة لاستبعاد روسيا منها.
وأضافت في مؤتمر صحفي "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا... رد فعل الغرب غير متناسب تماما".
المدعي العام في أوكرانيا يقول إن الحرب قتلت 121 طفلا
قال مكتب المدعي العام في أوكرانيا يوم الأربعاء في رسالة على تطبيق تيليغرام، إن الحرب في أوكرانيا راح ضحيتها 121 طفلا حتى الآن، مضيفا أن عدد الأطفال المصابين بلغ 167.
ولم يتسن لنا التحقق من ذلك.
أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير مختبر نووي في محطة تشيرنوبيل
أعلنت الوكالة الأوكرانية المشرفة على مناطق الحظر النووي أن القوات الروسية دمرت مختبرا لمعالجة النفايات النووية في محطة تشيرنوبيل في بداية الغزو وسيطرة تلك القوات على المحطة المذكورة.
وبحسب المصدر نفسه فإن المختبر كلّف ستة ملايين يورو وهو متخصص في البحث والتحليل في مجال تدوير النفايات النووية.
وقد تم إنشاؤه عام 2015 بتمويل أوروبي ويحتوي على تجهيزات وخصائص بحثية فريدة من نوعها في أوروبا.
أمريكا وحلفاؤها الغربيون يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا، وفق ما أبلغت به مصادر مشاركة في المناقشات رويترز.
وقالت المصادر إن احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند والسعودية وغيرها، أي محاولة لاستبعاد روسيا زاد من احتمال عدم حضور بعض الأعضاء اجتماعات هذا العام.
ومجموعة العشرين إلى جانب مجموعة السبع الأصغر- التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا- منتدى دولي رئيسي لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود.
وتواجه روسيا سيلا من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام (سويفت) المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.
وقال مصدر كبير في مجموعة السبع "جرت مناقشات بخصوص ما إذا كان من المناسب أن تكون روسيا جزءا من مجموعة العشرين... إذا ظلت روسيا عضوا، فستصبح منظمة أقل فائدة".
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء "نعتقد بأنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا... في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي".