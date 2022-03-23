الحرب على أوكرانيا تطوي أسبوعها الرابع ولا حل في الأفق.. إليكم أبرز التطورات والأحداث

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سفيرة روسيا في إندونيسيا تقول إن بوتين يعتزم حضور قمة العشرين

قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبيوفا يوم الأربعاء إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من دول أعضاء في المجموعة لاستبعاد روسيا منها.

وأضافت في مؤتمر صحفي "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا... رد فعل الغرب غير متناسب تماما".