رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين، أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان، إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل "خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي"، وخرقا أيضا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد/ في وقت سابق، قولها، إنها رصدت إطلاق "مقذوف غير محدد" من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق على مسار "مرتفع".

وقال خفر السواحل الياباني، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان.

وفي 16 مارس/ آذار، أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونغ يانغ، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نوويا يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.

وحذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من أن بيونغ يانغ ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017 ربما تحت ستار إطلاق قمر صناعي.

وسيكون إطلاق الخميس هو التجربة الثالثة عشرة على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هذا العام وهي وتيرة غير مسبوقة أثارت إدانات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.