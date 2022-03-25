قال المتحدث بِاسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن المغرب وإسرائيل وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، تشمل عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل ثنائية. ووقعت مذكرة التفاهم خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية للمغرب.

وإختتم أمس الخميس كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات العميد .ج. زيارة عمل الى المغرب.

خلال الزيارة التي جرت في مدينة رباط التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقادة الأركان العامة بمن فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات.

خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتيْن والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري.

واستعرض الميجر جنرال تال كالمان هيكلية جيش الدفاع والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها جيش الدفاع خبرة عسكرية كبيرة حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباريتية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون عسكري واتفق إلى عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة. كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة.