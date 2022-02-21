المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية تجارية واقتصادية لتسهيل الاستثمارات

وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تجارية يوم الاثنين، لتسهيل الاستثمارات مع تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون منذ تطبيع العلاقات عام 2020.

ووقع الاتفاق في الرباط بين وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير التجارة المغربي رياض مزور.

وقالت باربيفاي في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل تتطلع إلى زيادة التعاملات التجارية مع المغرب من 131 مليون دولار حاليا إلى 500 مليون دولار "قريبا".

وكان المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية برعاية أمريكية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.

جاء ذلك في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.

وكانت الرباط استضافت مطلع تموز/يوليو مشاورات بين مسؤولين في وزارتي خارجيتي البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993. لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.