إيران تبدي استعدادها لتزويد لبنان بالقمح

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد عقب اجتماعهما في بيروت، استعداد إيران لدعم لبنان في كافة المجالات وخاصة توفير القمح.

وكان لبنان يشتري معظم وارداته من القمح من أوكرانيا حتى اندلاع الحرب هناك، وحذر البنك الدولي من أن لبنان واحد من عدة دول نامية ستواجه قريبا نقصا في الإمدادات نتيجة لذلك.

وأبلغ وزير الاقتصاد اللبناني رويترز هذا الأسبوع أن لبنان يعتزم طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن قمح من الهند، لكن التوقيت يعتمد على البنك المركزي في فتح الائتمان اللازم.

وتدعم إيران جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ كبير في شؤون الدولة اللبنانية. وأفادت رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن إيران نفسها بحاجة لاستيراد نحو ثمانية ملايين طن من القمح، بعد أن لحق الضرر بمحصولها في الصيف الماضي بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

رئيس جماعة حزب الله المدعومة من إيران، حسن نصر الله (إلى اليمين)، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان، 25 مارس/ آذار 2022 AFP

لكن العقوبات الغربية تخلق صعوبات وتضع عراقيل أمام عمليات الدفع رغم أن شحن المواد الغذائية لا يزال ممكنا، حسبما يقول التجار.