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لبنان

إيران تبدي استعدادها لتزويد لبنان بالقمح

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) والسفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في قصر بعبدا، لبنان، 25 مارس 2022
الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) والسفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في قصر بعبدا، لبنان، 25 مارس 2022   -   حقوق النشر  AFP

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد عقب اجتماعهما في بيروت، استعداد إيران لدعم لبنان في كافة المجالات وخاصة توفير القمح.

وكان لبنان يشتري معظم وارداته من القمح من أوكرانيا حتى اندلاع الحرب هناك، وحذر البنك الدولي من أن لبنان واحد من عدة دول نامية ستواجه قريبا نقصا في الإمدادات نتيجة لذلك.

وأبلغ وزير الاقتصاد اللبناني رويترز هذا الأسبوع أن لبنان يعتزم طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن قمح من الهند، لكن التوقيت يعتمد على البنك المركزي في فتح الائتمان اللازم.

وتدعم إيران جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ كبير في شؤون الدولة اللبنانية. وأفادت رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن إيران نفسها بحاجة لاستيراد نحو ثمانية ملايين طن من القمح، بعد أن لحق الضرر بمحصولها في الصيف الماضي بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

AFP
رئيس جماعة حزب الله المدعومة من إيران، حسن نصر الله (إلى اليمين)، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان، 25 مارس/ آذار 2022AFP
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لكن العقوبات الغربية تخلق صعوبات وتضع عراقيل أمام عمليات الدفع رغم أن شحن المواد الغذائية لا يزال ممكنا، حسبما يقول التجار.