شاهد: لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني للقمر الاصطناعي الثاني في الفضاء

أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية قمرا صناعيا استطلاعيا ثانيا في الفضاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء، في وقت تنتظر فيه القوى العالمية قرار طهران في المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأشار التلفزيون الحكومي إلى أن الإطلاق حدث في صحراء شهرود شمال شرق البلاد، دون أن يحدد متى.

كما أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية أن الحارس قال إن القمر الصناعي نور-2 وصل إلى مدار منخفض بلغ 500 كيلومتر (310 ميل) فوق سطح الأرض على متن حاملة الأقمار الصناعية "قاصد".

ويأتي الإعلان عن إطلاق القمر الجديد في المدار بعد أقل من شهرين على إعلان القوة الجوفضائية للحرس إجراء تجربة "ناجحة" على صاروخ يعمل محركه الأساسي بالوقود الصلب وقادر على نقل أقمار اصطناعية.

وقال اللواء أمير علي حاج زاده، قائد فرقة الفضاء بالحرس الثوري، إن الوصول إلى الفضاء شرط أساسي لقوة البلاد في "الأمن والدفاع والاقتصاد والثقافة والتقدم العلمي".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي للصاروخ وهو ينطلق من منصة إطلاق خرسانية في الصحراء على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب شرق مدينة شهرود في محافظة سمنان الريفية في إيران.