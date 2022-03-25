Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الإمارات العربية المتحدة

أكبر شركة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات تخرج من الوصاية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الإمارات العربية المتحدة-دبي
الإمارات العربية المتحدة-دبي   -   حقوق النشر  Jon Gambrell.

قال الأوصياء على إن.إم.سي هيلث كير إن أكبر شركة لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والشركات العاملة التابعة لها ستخرج من الوصاية في أبوظبي يوم الجمعة لتشكيل شركة جديدة.

دخلت إن.إم.سي، التي كانت مدرجة في لندن، في أزمة عام 2020 بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، مما تسبب في خسائر فادحة للعديد من البنوك داخل الإمارات وخارجها.

وقال بيان صادر عن الأوصياء المشتركين من ألفاريز ومارسال "تخرج 34 من شركات إن.إم.سي من الوصاية في إطار عملية سريعة لتشكيل مجموعة إن.إم.سي جديدة".

وستكون المجموعة الجديدة تحت سيطرة بنوك في مقدمتها بنك أبوظبي التجاري.