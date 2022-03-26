شاهد:حريق هائل يلتهم منشأة نفطية لشركة أرامكو في جدة جراء هجمات "الحوثيين اليمنيين"

أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض ليلة الجمعة إلى السبت تنفيذ "ضربات جوية" ضد "مصادر التهديد بصنعاء والحديدة"، ردا على سلسلة هجمات استهدفت السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأضاف التحالف في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن هذه "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها". وفي وقت سابق الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

شنت الهجمات على خزانات مياه بظهران الجنوب، من العاصمة اليمنية صنعاء، فيما استهدفت محطة أرامكو بجدة ومحطة الكهرباء بصامطة من مدينة الحديدة، وفق التحالف.

وتبنى المتمردون الحوثيون في بيان الجمعة سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة غير بعيد عن حلبة تستضيف فعالية سباقات للفورمولا واحد.

وتأتي هجمات الحوثيين عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين القريبين من إيران.

كانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حذّرت الإثنين من مخاطر خفض إنتاجها النفطي غداة هجمات للحوثيين بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

واستهدف أحد هذه الهجمات مصفاة تابعة لأرامكو في منطقة ينبع على البحر الأحمر، الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بتصاعد دخان أسود كثيف عصر الجمعة من الموقع في جدة.

ومساء أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في بيان أنه "تمت السيطرة على الحريق بدون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية".

وتابع البيان "ليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة"، في إشارة إلى الحلبة التي تستضيف سباقا للفورمولا واحد في المدينة. وأفاد التحالف "بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو" موضحا أن الهجوم أدى إلى "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية".