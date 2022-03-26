الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت على هامش منتدى الدوحة الدولي إن إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي.

هذا وتوجه ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إلى طهران السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين. وكتب المبعوث الأوروبي على حسابه في تويتر إن "سد الفجوات المتبقية في المحادثات النووية الإيرانية يجب أن ينهي هذه المفاوضات… الكثير على المحك".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات حول الملف النووي.

كانت المحادثات النووية قريبة من التوصل لاتفاق عندما طرحت روسيا مطالب على الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة، حيث أصرت على أنه ينبغي أن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران.